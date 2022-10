Vasili Hamutovski, fost portar al Stelei, arestat în Belarus pentru că a protestat împotriva dictatorului Lukaşenko Vasili Hamutovski, 44 ani, fost portar la Steaua (actualul FCSB) intre 2003 și 2005 și Petrolul (2012-2013), a fost reținut in țara natala, de la Minsk, pentru ca a participat la proteste anti-Lukașenko, arata canalul de Telegram Svodki Țentr. Informația a fost confirmata de presa din Belarus și Ucraina, potrivit GSP . Din relatarea mass-media din Belarus, Mediazona și Nașa Niva fiind publicațiile care citeaza canalul de Telegram Svodki Țentr, pro-Lukașenko, acesta a fost reținut la intoarcerea in țara pentru o operație. Fostul portar al Stelei a protestat, in trecut, impotriva regimului lui Lukașenko,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

