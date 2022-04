Stiri pe aceeasi tema

- Marina Ovsianikova, jurnalista care a aparut la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj impotriva razboiului, este deocamdata in libertate, dar va fi cercetata pentru pentru propaganda impotriva armatei, pentru care risca 15 ani de inchisoare. Intre timp, Marina este atacata din toate parțile,…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat in direct in timpul unui buletin de stiri al postului de televiziune Pervii Kanal, pro-Kremlin, impotriva ofensivei trupelor ruse in Ucraina, va parasi canalul din proprie initiativa, a declarat aceast

- Ziarista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a protestat in direct fata de razboiul din Ucraina, la o televiziune a propagandei rusesti ,spune ca intelege perfect drama prin care trec ucrainenii, ea povestind ca se afla la Groznai, in Cecenia, atunci cand atacurile rusilor asupra acestui…

- Jurnalista rusa Marina Ovsianikova care a protestat impotriva razboiului, ieri seara, in direct, la televiziunea naționala Pervii Canal (Canal 1), afișand un banner impotriva razboiului in timpul buletinului de știri, a ajuns in fața instanței, la Tribunalul din Moscova. Ea a fost amendata cu suma maxima,…

- Editorialistul Martin Samuel, de la Daily Mail, a comentat incercarea lui Gianni Infantino de a proteja fotbalul rus pentru relația sa cu Putin. Concluzia: „Chiar și acei ȘARLATANI au dat Rusia afara pana la urma”. Chiar daca, in cele din urma, a dat afara Rusia din fotbal, Gianni Infantino nu scapa…

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.

- Mii de persoane au manifestat sambata, 29 ianuarie, in mai multe orase din Germania pentru a protesta impotriva restrictiilor si vaccinarii obligatorii impotriva COVID 19, informeaza dpa.In orasul Freiburg din sud vestul Germaniei, circa 4.500 de persoane au participat la o demonstratie impotriva vaccinarii…