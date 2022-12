Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a apreciat, luni, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9207 lei, in scadere cu 0,90 bani (-0,18%) fata de cotatia precedenta, de 4,9297 lei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cursul valutar BNR valabil pentru marți, 29 noiembrie 2022, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira…

- Curs valutar BNR, 23 noiembrie 2022. Moneda nationala scade miercuri, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR.Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9385 lei, in crestere fata de marti, cand ajunsese la 4,9253 lei.Astfel,…

- Cursul valutar BNR valabil pentru joi, 3 noiembrie 2022, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira…

- In acest an marcat de dobanzi record la imprumuturile in lei, bancile au dat neașteptat de multe credite in euro. Clientii au imprumutat aproape 13 milioane de euro pana in luna august, bani pe care i-au folosit oentru a si achizitiona locuinte.„Daca ne gandim la celebrul Euribor, cu siguranța ca vor…

- Banca Nationala a stabilit pentru astazi, 5 octombrie, un curs de 19 lei și 31 de bani pentru un euro, cu 2 bani mai mult fața de cotația din 5 octombrie, iar un dolar – 19,47 lei, cu 2 bani mai puțin decat ieri.