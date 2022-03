Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca in Romania sunt peste 3.900 de soldati strani, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiti in mai multe zone din tara, in functie de activitatile pe care le desfasoara.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.

Ordine false de chemare la incorporare au ajuns la firme din județul Cluj in ultimele zile. Ministrulul Apararii, Vasile Dincu, a declarat pentru stiripesurse.ro ca MApN va sesiza organele de cercetare penala.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, se va intalni miercuri cu omologul german, Christine Lambrecht, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi24 ca MApN nu are de gand sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24 ca se poate vorbi de un genocid in conflictul din Ucraina, deoarece militarii rusi ataca si bombardeaza populatia civila.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a participat, luni, la reuniunea extraordinara a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene, in format videoconferinta.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirma ca un razboi pe teritoriul Romaniei este, in acest moment, exclus, asa cum o arata toate analizele NATO, iar probabilitatea unui atac asupra tarii noastre "tinde spre zero", anunța Agerpres.