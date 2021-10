Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Vasile Dincu, membru al conducerii PSD, sustine ca nu exista „o presiune” in partid cu privire la revenirea la guvernare, in conditiile in care PSD nu ar putea forma o „majoritate solida” care sa sustina un Executiv social-democrat. „Nu ca nu ar vrea oamenii sa ajunga la putere, mai ales…

- Președintele Klaus Iohannis nu vede nicio problema in desemnarea lui Florin Cițu ca nou prim-ministru, cat timp va avea o susținere a majoritații, deși acesta abia a fost demis prin moțiune de cenzura. Intrebat miercuri daca, dupa votul de ieri, Florin Cițu mai poate fi premier in vreo varianta de Guvern,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declara sceptic privind refacerea coaliției de guvernare și spune ca varianta fezabila ar fi cea a unui guvern minoritar. El acuza partidele care au dat jos Guvernul ca nu au venit cu o alternativa.Kelemen Hunor a declarat pentru Agerpres ca rezultatul moțiunii de…

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbata, o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, "în masura implementarii reformelor asumate" si…

- Co-presedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca formatiunea nu renunta la ideea revenirii la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, chiar daca acest aspect nu face parte din programul de guvernare. Ciolos spera ca ”convinga” UDMR sa accepte modificarea in acest sens, iar in caz contrar afirma…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, în cazul în care se schimba configuratia portofoliilor în Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box în…

- Invitat marți seara la Tema Zilei, ministrul Justiției Stelian Ion a vorbit despre ce inseamna blocarea desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și ce urmari poate avea din punct de vedere politic, in condițiile in care in Coaliție nu exista