Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut vineri, 11 februarie, o noua convorbire prin telefon cu secretarul apararii al SUA, Lloyd Austin, anunta MApN.Discutiile dintre cei doi inalti demnitari au avut loc in contextul amplului proces de consultare pe care SUA il deruleaza cu Romania, ca partener…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, dar nu stie ce tip de conflict va fi, precizand ca Romania se pregateste pentru ce este mai rau, acesta fiind rolul Armatei si al politicii. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut, joi, o discuție telefonica cu omologul sau american, Lloyd Austin. Cei doi oficiali au discutat evoluțiile situației de securitate din regiunea Marii Negre, situația NATO pe flancul estic al Alianței și suplimentarea prezenței militare a Statelor Unite in regiune.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara ca in momentul de fata Romania are gandita o rezerva strategica ce cuprinde un stoc important de locuri in care ar putea sa cazeze mii de posibili refugiati. El a fost intrebat la Antena 3 ce capacitati de cazare ar putea avea Romania…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a spus miercuri, la Antena 3, ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista de dinainte si nu este legata direct de situatia din regiune, respectiv nu este conditionata de o posibila…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat sambata, la Digi24, ca Romania „trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”, iar autoritatile se pregatesc pentru un val de refugiati ucraineni, informeaza Agerpres . „Romania nu va intra in niciun razboi…

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…

- Kremlinul a declarat marti ca nu vede niciun motiv sa fie optimist dupa o prima runda de discutii cu Statele Unite asupra crizei legate de Ucraina si cererilor Rusiei pentru garantii de securitate din partea Occidentului, relateaza Reuters. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…