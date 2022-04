Vasile Conta jurist (II)

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu nu iși va pierde privilegiile de fost președinte de stat la incheierea mandatului dupa decizia definitiva a ICCJ, susține avocata Eliza Ene Corbeanu, care clarifica situația juridica a acestuia. De asemenea, ea afirma ca fostul președinte nu a savarșit infracțiunea de fals in declarații…

- Vila Regala din Mamaia, o cladire incarcata de istorie, a fost lasata in paragina in ultimii ani. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca monumentul istoric a fost privatizat ilegal.Instanta suprema a respins, miercuri, 16 martie, ultima cale de atac invocata de societatea Mamaia SA in dosarul…

- In plin razboi, justitia ucraineana merge mai departe. Un moldovean cu dubla cetatenie este cautat de autoritatile din tara vecina pentru executarea unei pedepse cu inchisoare. Sergiu Cebotaru a fost condamnat in 2016 de magistratii Judecatoriei Mohyliv-Podilsky din regiunea Vinnita la 5 ani de inchisoare…

- De 47 de ani, este fiica orașului de sub Cetate, cu doar 4 ani absența motivata, pentru studiile superioare de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Litere, promoția 1997. De atunci, profeseaza in invațamantul nemțean și, din 2012 pana in prezent, este directorul liceului ”Vasile…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului șef secție din cadrul Parchetului de langa Inalta Curte de Casație și Justiție au aplicat masuri asiguratorii asupra a 287 de bunuri mobile, de semnificație artistica (tablouri), in cadrul unui dosar penal intocmit…

- Parchetul general a descins dosar penal pe numele liderului AUR George Simion, in urma incidentului din Parlament, dintre acesta și ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Biroul de informare sirelatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat…

- O ieseanca condamnata in Italia pentru numeroase infractiuni nu poate fi transferata intr-un penitenciar din Romania. Curtea de Apel Iasi a avut obiectii asupra modului in care a fost judecata ieseanca in Italia. Culmea e ca cea care acum sta in inchisoarea Rebibbia din Roma a atacat la Inalta Curte…