- Cu puțin peste un an in urma, DAAC Hermes a deschis ușile unui nou centru auto GEELY. Astazi GEELY se numara printre primele 8 cele mai bine vandute marci auto din Moldova, in septembrie depașind marca de 400 de mașini vandute din August 2022. In aceasta perioada, au fost colectate multe recenzii pozitive…

- Autoritațile iși propun construcția unui nou terminal la Aeroportul Internațional Chișinau. Proiectul a fost inclus in Planul de reconstrucție a infrastructurii Moldovei pentru urmatorii ani, prezentat astazi de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, transmite Noi.md cu referire…

- „R.Moldova este in mijlocul unuia din razboaiele duse de Putin”, pe langa cele din Ucraina și Georgia. In cazul Moldovei este un razboi hibrid, spune generalul american Philip Breedlove, fostul comandant suprem NATO intre 2013 – 2016. Intr-un interviu cu Europa Libera, generalul Breedlove analizeaza…

- Agenția internaționala de rating Moody's Investors Service (Moody's) a anunțat la 18 august, ca a modificat pronosticul privind ratingul Moldovei de la unul negativ la stabil. Autoritațile republicii s-au grabit sa declare ca acesta este «o contribuție semnificativa la imbunatațirea reputației economice…

- Guvernul R. Moldova va aloca 90.000 de euro pentru doua companii din Regatul Suediei și SUA, dar și un birou de avocați din R. Moldova, care sa reprezinte interesele R. Moldova in fața instanțelor judecatorești din Regatul Suediei. Un proiect de hotarire in acest sens figureaza in agenda urmatoarei…

- Astazi, 9 august, la Casa Timiș a avut loc o conferința regionala in cadrul campaniei naționale „Reciclam in Romania”, oferind astfel un spațiu dedicat discuțiilor și sensibilizarii pe aceasta tema. Prezent la eveniment, ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, alaturi de reprezentanți…

- Bucecea: Fosta „capitala” a zaharului din Moldova devine oraș verde. Eolienele și fotovoltaicele vor fi surse de alimentare Bucecea, un oraș mic din județul Botoșani, va deveni un adevarat model de utilizare a energiei verzi in nordul Moldovei. Bucecea va beneficia de un parc fotovoltaic de mari dimensiuni,…

- Consulatul General la Salonic a transmis pe 2 august ca un roman a fost impușcat in Grecia și a fost spitalizat in localitatea Polygiros, din Halkidiki. Barbatul traiește, iar Consulatul „acorda asistența consulara in vederea repatrierii”, a anunțat MAE.„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul…