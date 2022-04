Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, revine in penitenciar dupa ce a sarbatorit Paștele acasa. Astazi, 28 aprilie, Curtea de Apel Chisinau a anulat decizia Judecatoriei Chișinau din 20 aprilie, prin care a fost transferat in arest la domiciliu și a dispus…

- Magistrații Judecatorie Chișinau, sediul Ciocana, au schimbat masura preventiva din arest in izolator in arest la domiciliu, pentru 25 de zile, in privinta ex-directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, cercetat penal intr-un dosar pentru imbogațire ilicita. Procurorii…

- Curtea de Apel Chișinau a schimbat masura preventiva in privința fostului deputat, Artur Reșetnicov, la solicitarea procurorilor. Astfel, acesta revine din arest la domiciliu in arest in izolator. Potrivit surselor Deschide.md , transportarea lui Reșetnicov in izolator este, la ora actuala, imposibila…

- Fostul sef al Serviciului de Informatii si Securitate, Vasile Botnari, a fost plasat in arest preventiv pentru 25 de zile, in izolatorul CNA. Decizia a fost luata de magistratii judecatoriei Chisinau, cu sediul la Ciocana.

- Ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, invinuit de imbogațire ilicita, a fost plasat in arest preventiv pentru 25 de zile in izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA). Informația a fost confirmata de catre procurora responsabila de relația cu mass-media,…

- Fostul director al SIS Vasile Botnari va fi plasat în arest preventiv cu executare în izolatorul CNA pentru 25 zile. Informația a fost confirmata de catre purtatoarea de cuvânt a PG, Mariana Cherpec. „În rezultatul examinarii demersului procurorului anticorupție,…

- PCCOCS a solicitat Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, plasarea in arest preventiv a șase persoane și a doua persoane in arest la domiciliu in dosarul escrocheriilor cu produse cerealiere, care au prejudiciat 25 de agenți economici cu peste șapte milioane lei.

- Judecatorii de la Ciocana au admis demersul procurorilor de a o plasa în arest pentru 20 de zile, pe Violeta Ivanov, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, transmite ProTV. „A fost aplicata masura preventiva sub forma de arest pentru 20 de zile. Încheierea…