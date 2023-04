Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca lumina Invierii sa va umple sufletul de speranta, liniste, bucurie și iubire! Transmit pe aceasta cale cele mai alese ganduri de bine, sanatate și prosperitate tuturor locuitorilor comunei Letca angajaților primariei și colaboratorilor noștri.Hristos a Inviat!Dorel MAN, Primarul comunei Letca…

- Lumina de la Ierusalim nu trebuie idolatrizata, iar in semnificația ei este absolut egala cu Lumina de pe sfanta masa a unei biserici de lemn de oriunde din Romania, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.„Eu insumi am ținut de multe ori sa subliniez ca Lumina…

- Sfanta Lumina sau focul haric este considerata un miracol al ortodoxiei. Minunea se intampla an de an la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim in Sambata Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox.

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Astfel o delegație a Patriarhiei Romane va aduce sambata, 15 aprilie, Lumina din Țara Sfanta.

- Bisericile catolice și protestante din Romania au fost pline aseara la slujba de Inviere. Un milion și jumatate de romani au spus „Hristos a Inviat”! Noapte sfanta pentru creștinii catolici și protestanți. Hristos a inviat pentru aproape un milion și jumatate de romani. Credincioșii au umplut aseara…

- Puterea care l-a adus candva la Bucuresti, continua sa-l tina in geam la Cotroceni de ani de zile pentru ca s-a dovedit cea mai buna alegere: nu deranjeaza pe nimeni, tace si semneaza. Si schiaza. Teoretic, Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Ca presedinte, nu doar ca are in spate cel mai mare…