Rezerva de stat trebuie utilizata doar in scopul pentru care a fost creata, iar, in momentul in care sunt necesare operatiuni de schimbare a unor cantitati de produse agricole din rezerva de stat, deciziile ar trebui sa fie luate in asa fel incat acestea sa nu influenteze piata, afirma presedintele Asociatiei Romane a Comerciantilor de Produse Agricole (ARCPA), Vasile Varvaroi.



"Rezerva de stat este pentru a asigura produse agricole in situatii de urgenta. Secretizarea datelor din rezerva de stat este usor de inteles, nu cred sa existe stat in care accesul la cantitatile totale aflate…