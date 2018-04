Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a subliniat sambata, in cadrul unei conferinte de presa, rolul important al tinerilor in clasa politica si ''misiunea istorica'' pe care o are "aceasta generatie nascuta in preajma Revolutiei romane".

- Inceputurile invatamantului romanesc din Ardeal, deci si din Salaj, au avut un caracter religios. Scoala de pe langa manastirea Peri din Maramures a fost primul focar de cultura romaneasca, cu puternice influente asupra vietii spirituale din Salaj. Voievozii maramureseni au stapanit intinse teritorii…

- Fostul premier Petre Roman considera "revoltatoare" si "extrem de surprinzatoare" cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale in cazul sau in dosarul Revolutiei, sustinand ca in perioada invocata nu avea nicio calitate astfel incat sa poata influenta actiuni militare."Este…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, miercuri, 22 martie a.c., la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invațamantul liceal – 2Day Ambassador, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Evenimentul, organizat de Fundația Lauder Romania și…

- In Romania interbelica respectul pentru invatamant a fost vizibil. „Rostul invatamantului este sa formeze cetateni, or invatamantul interbelic, fara sa fi fost minunat din toate punctele de vedere, punea mai mult accent pe autonomia intelectuala si punea foarte mult accentul pe patriotism, pe valorile…

- Prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans si comisarul Christos Stylianides, in vizita in Romania saptamana viitoare Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale,…

