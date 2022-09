Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Asaftei S-au aprins spiritele in ceea ce a mai ramas din partidul lui Tariceanu, aflat acum in cautarea unui scor cu 2 in sondajele naționale. Recent, la școala de vara a PMP a participat Daniel Olteanu, președintele ALDE, care ar fi vorbit acolo despre un posibil proiect politic alaturi de gazde.…

- Senatorul AUR de Constanta Evdochia Aelenei si a anuntat, ieri, 01 august, demisia din partid si din grupul parlamentar al formatiunii politice, chiar in prima zi a sesiunii parlamentare.Aflat la tribuna Senatului, demnitarul aproape ca a izbucnit in plans atunci cand si a anuntat demisia., scrie antena3.ro.…

- Cum am zis in titlu, viata la tara, pe timp de santier. Sau, cum s-a calit otelu’. Era sa zic hotelu’. Gandul pacatosului, domn’le… La ospiciu, o mai fi cum o mai fi, dar, la mine, in curtea si in casa de la tara, e neeeeeeebuuuuuuuuunie. Balamuc. Si eu visez hoteluri. Vrabia malai viseaza. Io sunt…

- Germania ar putea prelungi durata de viata a ultimelor sale trei centrale nucleare, a anuntat luni Ministerul german al Economiei, pe masura ce creste sprijinul opiniei publice in favoarea acestei optiuni in contextul unei posibile opriri a livrarilor de gaze naturale rusesti, transmite Reuters.…

- Votul electronic ar putea fi testat la urmatoarele alegeri naționale. O spune vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale. Potrivit lui Pavel Postica, daca va exista voința politica și proiectul va fi aprobat in Parlament, la urmatorul scrutin național, va fi verificata funcționalitatea sistemului…

- James Murray, directorul Secret Service, si-a dat demisia. A anuntat ca renunta la postul sau de sef al serviciului. Aceasta plecare vine dupa ce gentia a fost luata in vizor de Congres, dar oficialii spun ca demisia sa nu are legatura cu acest lucru. Agenția este echivalentul SPP, Serviciului de Paza…