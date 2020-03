Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu delegatia grupului parlamentar al minoritatilor nationale in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, dupa ce Ludovic Orban si-a depus mandatul de premier desemnat. Delegatia grupului parlamentar…

- Un episod rarisim are loc in Parlament. Discretul grup al minoritaților naționale (17 deputați) se confrunta cu o problema interna. Deputatul italienilor, Andi Grosaru, iși acuza colegii ca au luat decizia ca deputatul elenilor, Dragoș Zisopol, sa fie reprezentantul grupului in conducerea Camerei…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, spune ca scorul este foarte strans in ceea ce privește votul de miercuri pe moțiunea depusa de PSD, dupa ce guvernul Orban și-a angajat raspunderea pe proiectul alegerilor locale in doua tururi de scrutin. "Totul este un calcul politic la ei. (...) PSD…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca isi va consulta azi colegii despre calea de urmat la motiunea de cenzura. Daca toti deputatii minoritatilor sunt de acord cu aceeasi varianta, atunci grupul va face un anunt in…

- UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa își depuna mandatul astfel încât scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale în 14 iunie, spune Kelemen Hunor. "Voința președintelui și premierului sunt extrem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Dacian Ciolos sustine ca alegerile anticipate sunt singura alternativa la actualul impas politic. Liderul PLUS ii sugereaza prim-ministrului Ludovic Orban sa isi asume raspunderea in Parlament pe mai multe proiecte de lege de reforma, inclusiv pentru alegerea primarilor in doua tururi, iar in cazul…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…