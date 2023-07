Vârstnicii de la centrul închis din Pângărați au fost mutați. Unul singur a ajuns în spital, la paleative Dupa scandalul suspendarii activitații Centrului Rezidențial pentru Persoane Varstnice din Pangarați (detalii aici), astazi, 13 iulie, toți cei 21 de beneficiari au fost mutați. 10 dintre ei au fost mutați in Centrul Social Pietricica din Piatra-Neamț, unul singur a necesitat internarea in SJU Piatra-Neamț, Secția Paleative, pentru ingrijiri de specialitate, iar ceilalți 10 s-au intors acasa, in familie. “La aceasta acțiune de relocare, varstnicii au fost consultați de catre un medic și consiliați de un psiholog, prezenți la fața locului, tocmai pentru ca aceasta mutare sa se desfașoare in condiții… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

