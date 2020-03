Varol Amet, subsecretar de stat din Ministerul Justitiei, mesaj pentru membrii comunitatii tatare din Romania cu ocazia Nawrez

Stiri pe aceeasi tema

- VAROL AMET, VICEPREȘEDINTE, CU RANG DE SUBSECRETAR DE STAT, AL AUTORITAȚII NAȚIONALE PENTRU CETAȚENIE, TRANSMITE UN MESAJ DE FELICITARE ȘI IMBARBATARE MEMBRILOR COMUNITAȚII TATARE DIN ROMANIA CU OCAZIA NAWREZ-ULUI Se implinesc anul acesta 5 ani de la momentul in care Parlamentul…

- Parlamentul a adoptat legea: Angajatorii, obligați sa dea liber parinților in caz de inchidere a școlilor Proiectul de lege care ii obliga pe angajatori sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se inchid din cauza unor „situații extreme” a fost adoptat cu unanimitate…

- Primul proiect de lege privind medierea este inițiat de Ministerul Justiției in anul 2000, insa la acea vreme proiectul nu se bucura de susținerea parlamentarilor avocați. Materializarea proiectului vine tocmai in 2006, atunci cand medierea este inclusa ca masura in angajamentele de preaderare ale Romaniei…

- Documente atasate: Proiectul de lege trimis la promulgare Expunere de motive BONURI DE MASA 2020, TICHETE DE MASA 2020. Valoarea nominala a unui tichet de masa va ajunge la 20 de lei, conform unui proiect legislativ adoptat azi la Camera Deputaților. Documentul deja trecuse de Senat, astfel ca votul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa ședința Biroului Executiv, intrebat ce mesaj are pentru parlamentari, ca Parlamentul nu mai poate sa țina prizoniera intreaga societate și astfel se impune organizarea alegerilor anticipate.„Obiectivul fundamental al PNL este acela de a asigura…

- O noua serie de notari publici a depus juramantul de intrare in profesie Ministerul Justiției a gazduit, in data de 4 februarie 2020, ceremonia de depunere a juramantului de catre notarii publici admiși in profesie in urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public de catre persoanele…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a spus, luni, referitor la mediatizarea dosarelor, ca este de neconceput ca rechizitoriul in cazul ”Caracal” a ajuns in presa și ca acesta este ”exagerat de public”, conform Mediafax. In același context, in care a vorbit despre scurgerea de informații din anchete,…

- Pe agenda oficiala a sedintei de Guvern de vineri se afla un Memorandum al Ministerului Justitiei, privind situatia Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu afirma, in memorandum, ca Guvernul este de acord cu desfiintarea sectiei speciale din Justitie."Vazand…