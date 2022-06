Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 780 de cazuri de variola maimutei confirmate in laboratoare medicale au fost semnalate in 27 de tari non-endemice, a anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a repetat cu aceasta ocazie ca riscul sanitar la nivel mondial este moderat, informeaza AFP,

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a spus duminica ca variola maimutei constituie ''un risc moderat'' pentru sanatatea publica la nivel global dupa ce au fost raportate cazuri in regiuni unde boala nu este intalnita de obicei, informeaza Reuters. ''Riscul pentru sanatatea publica ar putea deveni…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…

- Aproximativ 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in 11 țari, a comunicat Organizația Mondiala a Sanatații, care a avertizat ca numarul ar putea crește. Potrivit OMS, alte 50 de cazuri suspecte sunt investigate, dar nu au fost facute precizari despre țarile unde sunt acestea. In acest…