Variola maimuţei: EMA autorizează tehnica injecţiei intradermice Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat vineri o noua tehnica de injectare a vaccinului contra variolei maimutei, care va permite imunizarea mai multor persoane si prevenirea unei eventuale penurii, informeaza AFP. Tarile europene pot de acum sa administreze vaccinul Imvanex imediat sub stratul superior al pielii (intradermic) si nu mai in profunzime (subcutanat), asa cum se procedeaza in prezent, si sa utilizeze totodata doar o cincime din doza, a precizat EMA intr-un comunicat. Aceasta tehnica ce utilizeaza o doza mai redusa de vaccin produce aceeasi imunitate, cu un nivel echivalent… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

