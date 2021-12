Stiri pe aceeasi tema

- „Raspandirea Omicron se va intensifica in urmatoarea perioada. Probabil intr-o luna va crește și bilanțul pandemic din Romania. Omicron este prezent pe teritoriul Romaniei și, cu siguranța, raspandirea se va intensifica in urmatoarea perioada pentru ca este evoluția normala a unei afecțiuni care se…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, sosit in Romania din Africa de Sud, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Ulterior, inca doua persoane au fost confirmate ca fiind infectate, dupa ce au efectuat testele PCR, informeaza TVR . Unul dintre rugbistii reveniti din Africa de Sud…

- Numarul de noi infectari cu SARS-COV2 pare sa se fi stabilizat la 15.000 de cazuri zilnic, dar este un nivel atat de ridicat, incat sistemul sanitar face cu greu fața. Spitalele sunt pline de pacienți nevaccinați, iar statisticile Institutului de Sanatate Publica confirma ca saptamana trecuta, 7 din…

- Numarul cazurilor a trecut deja de 15.000 pe zi, iar secțiile ATI nu mai fac fața. Scenariul regasit și anul trecut, de data asta pare unul mult mai dramatic. Semnalele de alarma trse de manangerii de spitale sunt din ce in ce mai dese. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” spune ca…

- Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a spus miercuri ca Romania poate ajunge la 20.000 de cazuri pe zi, daca „vom pastra același trend in care nu facem nimic”. Intrebata miercuri in cadrul unei conferințe de presa…

- 74,7% din cazurile de Covid-19 inregistrate in saptamana 20 - 26 septembrie in Romania au fost raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in 21septembrie, la nivelul județului Brașov s-au administrat 329.737 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite…

