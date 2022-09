Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata in 39 de saptamani care a fost internata la Spitalul din Buftea ii acuza pe medici ca ar fi fost lasata sa astepte in rezerva pana seara, cand s-a constatat ca fatul a murit. Polițiștii din Ilfov au deschis o ancheta in acest caz sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din…

- Vreme deosebit de rece se anunța in urmatoarele zile. Din peisaj nu vor lipsi ploile, care se vor semnala in majoritatea regiunilor, dar și ninsori la munte. Meteorologii anunța ca va aparea și bruma.

- Festivalul din mijlocul toamnei are loc in 10 septembrie in acest an, iar China Media Group (CMG) va organiza o gala dedicata acestei sarbatori tradiționale cu diverse spectacole și tehnologie audio-vizuala avansata. Gala va avea loc la Zhangjiagang, Suzhou, provincia Jiangsu din estul Chinei. Pe langa…

- Valul de calura se va mai pastra in unele zone pana pe 1 septembrie, temperaturile maxime ajungand pana la 35 de grade Celsius. Intre 1 și 6 septembrie urmeaza o racire brusca si semnificativa a vremii, se arata in prognoza pe doua saptamani emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Potrivit ANM; in Dobrogea, majoritatea zilelor din perioada de referinta vor fi caracterizate de o vreme calduroasa, local caniculara in vestul regiunii, cu medii ale maximelor de 31...35 de grade,…

- Temperaturile vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, arata meteorologii in prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, publicata vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Legenda ceterei, Mihai Zele a murit. Artistul, emblematic pentru folclorul maramureșean s-a stins din viața la doar 58 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. In urma cui doi ani a trecut in neființa și fratele instrumetistului, Petre Zele. Cei doi au format un popular duo, amandoi ducand repertoriul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, 4-17 iulie. Potrivit meteorologilor, in primele zile ale intervalului valul de caldura se va mentine, ulterior temperatura va scade. Pentu a doua decada a lunii sunt estimate temperaturi maxime in…