Vara lui 2020, o perioadă a fenomenelor meteo extreme Vara aceasta a debutat cu numeroase atenționari din partea meteorologilor cu privire la fenomenele meteo extreme, iar specialiștii spun ca tot așa va continua. Ploile, caderile de grindina și vijeliile au facut ravagii in multe zone din țara, iar culturile agricole au fost aproape in totalitate distruse. Meteorlogii ANM emit zilnic avertizari de cod galben, cod portocaliu și uneori chiar cod roșu de instabilitate atmosferica temporar accentuata, iar vremea nu da semne ca s-ar indrepta nici in perioada urmatoare. Elena Mateescu, șefa ANM, a spus ca vara lui 2020 va fi una capricioasa, iar luna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- La noapte, in vestul, centrul, nordul și nord-estul țarii, iar cu o probabilitate destul de ridicata in prima parte a nopții și in sud-est vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Ziua de miercuri, ramane sub dominația norilor și a ploilor. Soarele rasare la ora 05:36. La fel ca in ziua precedenta, se vor inregistra ploi, insoțite de frecvente descarcari electrice, iar pe spații restranse ploile vor cadea torențial și posibil cu grindina. Vantul va sufla slab spre moderat…

- Marți, 16 iunie 2020, instabilitatea atmosferica va fi in continuare accentuata, in cea mai mare parte a Romaniei.Vor fi perioade cu innorari, averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- La noapte, instabilitatea atmosferica se va menține temporar accentuata in regiunile vestice și sud-vestice și local in cele centrale și sudice. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, izolat, vijelii…

- PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 15.06.2020 ORA 10:00 - 18.06.2020 ORA 10:00. ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice,…

- Duminica, vremea va fi caracterizata prin ploi de vara și temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 05:36. In zona noastra, duminica noaptea se vor semnala averse accentuate, insoțite de tunete și descarcari electrice. In cursul zilei, cerul va fi predominant noros, iar spre amiaza ploile torențiale…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cum va fi vremea in urmatoarele zile. De la temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, la raciri bruște.

- PROGNOZA METEO. "Vorbim de o vreme in incalzire in toata țara. Maine vom conta pe temperaturi maxime la scara intregii țari care se vor situa in general intre 14 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in partea de sud-vest a țarii, iar de duminica vom avea chiar o vreme mai calda pentru…