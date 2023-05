Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care faza play-out din Superliga intra in cea de-a doua sa jumatate, petroliștii abordeaza meciul de maine, de la Voluntari, cu gandul la un rezultat favorabil, care sa risipeasca, in mare masura, emoțiile ramase pe acest final de campionat. Partida va incepe la ora 20.30 și se va…

- Intr-o existența aproape seculara, nu cred ca Petrolul a avut, in primul eșalon, o echipa atat de pragmatica precum cea data pe mana lui Nae Constantin, care i-a predat „ștafeta”, nu demult, nașului sau, Florin Parvu. Un fel de fotbal turnat mai cu pipeta, cu prea puține excepții, dar și o statistica…

- Universitatea Craiova a reusit rezultate ceva mai bune in ultima perioada, dar jocul sau nu a convins. Pentru Stiinta urmeaza un meci impotriva echipei UTA Arad, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar reprezentantii sai doresc sa obtina si punctele, dar sa multumeasca si asistenta…

- Florin Parvu a debutat foarte bine la FC Petrolul Ploiești și in SuperLiga, luni seara, succesul cu 2-0 (2-0) obținut in dauna echipei concitadinului Marius Maldarașanu, antrenorul principal al partenerei de intrecere din cel dintai eșalon Hermannstadt Sibiu, neputand fi contestat de absolut nimeni…