Vaporașele, bicicletele și trotinetele STPT, duse la „iernat” Cele șapte nave ale Societații de Transport Public Timișoara vor andoca pe platforma special amenajata in depoul Dambovița, urmand sa intre in revizie tehnica, incepand cu data de 5 decembrie. Cursele in regim de transport public și de agrement pe Bega vor fi reluate in primavara anului 2021. De asemenea, cele peste 400 de biciclete […] Articolul Vaporașele, bicicletele și trotinetele STPT, duse la „iernat” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

