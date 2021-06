Stiri pe aceeasi tema

- „Silvia”, regina Csardasului, va așteapta la Opera Brașov! Sambata, 19 iunie 2021, de la ora 18.30, in Sala Operei Brașov, sunteți invitați sa fiți parte din spectacolul cu opereta „Silvia” de Emmerich Kalman și sa va incarcați cu voiosia unei epoci frumoase, cunoscuta sub numele de „La belle epoque”.…

- Ambele reprezentatii din acest weekend ale spectacolului "Peter Pan", premiera a Operei Brasov, se vor juca cu casa inchisa, toate biletele fiind vandute pentru acest spectacol pregatit de artistii brasoveni cu prilejul Zilei Internationale a Copilului, a anuntat conducerea institutiei de cultura pe…

- Sambata, 5 iunie și duminica, 6 iunie 2021, de la ora 17.00, in Sala Operei Brașov, cei mici sunt invitați, desigur, impreuna cu parinții și bunicii, la premiera spectacolului „Peter Pan”, pe muzica lui Laurențiu Profeta și libretul scris de Eugen Rotaru, dupa James Matthew Barrie! Este cea de-a treia…

- Spectacolul "Less might be more, but sometimes less is just nothing" este semnat de coregraful bulgar Willy Prager si inspirat de formatia de disco Zoom, infiintata in 1973, in Spania. Premiera va avea loc joi, de la ora 19.00, la Centrul National al Dansului Bucuresti, arata News.ro. Productia…

- Va birui nevoia de intimitate sau cea de apropiere interumana Gasiti toate aceste raspunsuri intr o poveste oglinda a zilelor noastre, "Totul se transformaldquo;, eveniment gazduit de Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta , in care descoperim ca avem nevoie sa vedem zidul pentru a l putea darama.…

- Dupa șapte luni, in care spectacolele au putut fi urmarite doar on-line, sambata, 15 mai 2021, de la ora 18.30, sunteți invitați la Opera Brașov, in sala de spectacole din strada Bisericii Romane nr. 51 pentru a urmari opereta „Țara Surasului”. Premiera absoluta a lucrarii a avut loc la Viena, in 1923,…

- Actorii Teatrului „Mihai Eminescu" Botoșani vin la Suceava cu premiera spectacolului „Caini de paza". Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, cu respectarea tuturor masurilor impuse de pandemie (distanțare ...