Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul Antidrog au efectuat un numar de 3 percheziții domiciliare, pe teritoriul…

- Republica Ceha sau Cehia este un stat in Europa Centrala invecinat cu Germania la vest, Austria in sud, Slovacia in est si Polonia in nord-est. Istoric vorbind țara este format din trei regiuni istorice, Boemia, Moravia și o parte din Silezia. Capitala statului ceh se afla la Praga, un oraș care adapostește…

- Proiectul vizeaza extinderea capacitatii de productie a fabricii Sterk Plast din Medgidia, cu o valoare totala de 5 milioane euro, in timp ce ajutorul de stat, obtinut prin Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, va acorda un sprijin nerambursabil de 50% din proiectul de investitii, se…

- „Am raspuns prompt masurilor impuse de autoritati, am fost in dialog constant cu acestea inca de la debutul crizei sanitare si continuam sa fim. Prioritatea noastra este sanatatea tuturor partilor implicate. Cu scopul de a crea un spatiu si mai sigur pentru cei care cumpara sau lucreaza in magazinele…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- In 2020, 72,9% din toate autobuzele mici și mijlocii (peste 3,5 tone) inregistrate in Uniunea Europeana circulau pe motorina, dar, numarul acestora era in scadere cu aproape 10 puncte procentuale fața de 2019. In același timp, vehiculele cu incarcare electrica (ECV) constituiau 6,1 % din totalul inmatricularilor…

- Luminile vor fi stinse in 45 de cladiri ale Grupului UniCredit, intre care și patru sedii din Romania Maine, sambata 27 martie, la ora 21.30, ora Romaniei, UniCredit va stinge luminile in 45 de cladiri din 14 țari (Romania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Germania,…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice și industriale CTP vrea sa lanseze o oferta inițiala și sa se listeze bursa din Amsterdam. CTP este una dintre primele cinci companii europene de spații logistice și cel mai mare proprietar-dezvoltator1 de spații logistice din Europa Centrala și de Est, in funcție…