- ”In trimestrul II 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 33,019 miliarde lei, in scadere cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2021. In semestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,251 miliarde lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 3%, din cauza ingrijorarilor provocate de noile restrictii din China legate de Covid-19, care s-au adaugat temerilor ca inflatia ridicata si cresterea ratelor dobanzilor slabesc cererea de combustibil, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,97 dolari, la 92,67 dolari pe baril, reprezentand o pierdere de 3,1%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 2,54 dolari, sau cu 2,8%, la 87,01 dolari pe baril. ”Cererea de petrol din vestul lumii, precum…

- Cumparatorii americani ingrijorati de inflatie si-au redus achizitiile de imbracaminte, determinand comerciantii cu amanuntul sa scada preturile, pentru a scapa de stocurile de pe rafturi.

- Vanzarile de mașini verzi (hibride, BEV/electrice și PHEV/ hibrid plug-in) din Europa* au scazut cu 4,4% in al doilea trimestru al acestui an, la 1,039 milioane vehicule, dupa creșterile spectaculoase inregistrate in 2021, de pana la 259%, reflectand in continuare problemele producatorilor cu lipsa…

- Listarile de acțiuni la bursele din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, inregistrand o scadere considerabila in al doilea trimestru din 2022 fața de aceeași perioada a anului trecut, de aproximativ 80% in ceea ce privește numarul de oferte publice inițiale (IPO), de la 142 in…

- Piata auto din Romania da primele semne de slabiciune. A scazut numarul inmatricularilor si asta pentru ca romanii au cumparat mai putine masini rulate. Si au preferat sa stranga bani si sa cumpere o masina noua.

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe, a sustinut, vineri, intr-un mesaj pe Facebook ca „reducerea de 50 de bani a pretului la carburant a fost startul unor scaderi de preturi”. Liberalul a aratat ca benzina a scazut sub 8 lei/litru.