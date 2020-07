Stiri pe aceeasi tema

- Un procentaj ridicat de cetateni straini – 10- sau mai mult din populatia rezidenta – se inregistra anul trecut in Cipru, Malta, Austria, Estonia, Letonia, Irlanda, Belgia, Germania si Spania. La 1 ianuarie 2019, aproximativ 21,8 milioane de cetateni straini locuiau in unul din cele 27 de state membre…

- De saptamana viitoare, vom putea calatori in unele țari, fara sa mai fie nevoie sa stam in izolare, la intoarcere. Regula va fi valabila doar in cazul acelor state care au puține cazuri de noi imbolnaviri. Deocamdata, guvernul inca mai analizeaza relaxarea condițiilor de circulație, dar știm ca decizia…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 31,43%, in primele cinci luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce pe segmentul de second hand diminuarea fost de aproape 16%, la nivel comparativ, reiese din statistica Directiei Regim Permise…

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa concedieze 400 dintre cei aproximativ 3.200 de angajati de la subsidiara sa din Slovenia, Revoz, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus cererea de masini, au anuntat marti reprezentantii Revoz, transmite Reuters. Revoz, unul din cei mai…

- Anul 2020 a demarat cu patru luni consecutive de scadere în România, dupa ce și în luna aprilie, se consemneaza (ca de altfel, în întreaga Europa) o scadere a pieței totale comparativ cu luna similara a anului anterior, de data aceasta mai puternica, respectiv –52,6%.…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat, anunța agerpres.ro. Aproximativ un sfert (24,7%) din PIB-ul UE…

- Piata auto din Romania a fost lovita puternic de crizaprovocata de coronavirus. Potrivit, ultimelor date oferite de Asociația Producatorilorsi Importatorilor de Autoturisme, s-a inregistrat o scadere de 23,8% in primeletrei luni ale acestui an, fata de acelasi interval din 2019.Cifrele oferite de APIA…

- Industria auto este una dintre cele la care se pot cuantifica rapid efectele crizei sanitare, iar datele arata ca suspendarile anunțate pâna acum se vor ”traduce” într-o producție cu 1,5 milioane de mașini mai mica la nivelul UE. O uzina a reluat deja producția și mai multe stabilesc…