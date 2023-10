Vânzările de bilete de loterie din China cresc, pe fondul perspectivelor economice slabe Astfel, vanzarile de bilete de loterie la nivel national au crescut cu 53,6% in august fata de anul precedent, la 52,96 miliarde de yuani (7,25 miliarde de dolari), a relatat sambata agentia oficiala de presa Xinhua, citand date de la ministerul de finante. Din ianuarie pana in august, au fost vandute la nivel nationa bilete de loterie in valoare totala de 375,76 miliarde de yuani, in crestere cu 51,6% fata de anul precedent, arata datele. Cresterea vanzarilor de bilete de loterie a coincis cu luni de zile cu date economice in mare parte slabe, rata somajului a solicitantilor de locuri de munca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

