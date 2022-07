Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile cu amanuntul din Marea Britanie au scazut in iunie, automobilistii reducand consumul de combustibil din cauza preturi record, dar declinul a fost totusi sub asteptari, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In luna iunie, Europa a inregistrat cel mai mic numar de autoturisme noi din 1996 incoace, cu putin peste 1,06 milioane de vehicule, iar pentru unii producatori auto vanzarile au scazut cu aproape 50%, potrivit datelor furnizate de asociatia europeana a industriei auto, scrie Reuters.

- Potrivit datelor Oficiului National pentru Statistica Nationala, volumele vanzarilor au scazut cu 0,5% in luna mai, o scadere sub declinul de 0,7% asteptat de economistii chestionati de Reuters. Dar ONS si-a redus, de asemenea, estimarea de crestere lunara a volumelor vanzarilor in aprilie la 0,4%,…

- Ziua de luni, 20 iunie, este marcata de o noua scadere a prețului petrolului. Preocuparile cu privire la incetinirea creșterii economice globale și a cererii de combustibil au compensat ingrijorarile cu privire la reducerea livrarilor, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Fcotele futures pentru…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat o scadere peste asteptari in luna aprilie, pe fondul reducerii vanzarilor de produse alimentare, arata datele publicate vineri de Eurostat, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform acestor date, vanzarile cu amanuntul au…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele patru luni din acest an, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta cu 5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Biroul Federal pentru Statistica a declarat miercuri ca vanzarile cu amanuntul au scazut cu 5,4% fata de luna precedenta, in termeni reali. O estimare realizata de Reuters anticipase o scadere de doar 0,2%. Comerciantii de produse alimentare au inregistrat in aprilie o scadere a vanzarilor de 7,7%,…

- Vanzarile de locuinte in Turcia au urcat in aprilie cu 38,8%, la 133.058, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Institutul de Statistica, rusii fiind principalii cumparatori, acestia cautand un paradis financiar, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii…