Vanzarile Carrefour Romania au crescut in 2019, dupa succesul magazinelor Supeco Vanzarile Carrefour Romania au ajuns in 2019, la 2,2 miliarde de euro, in crestere cu peste 7% fata de anul anterior, dupa succesul inregistrat de magazinele Supeco.

Sursa articol si foto: wall-street.ro

