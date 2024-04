Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca au fost suspendate manevrele navelor in toate porturile de la malul Marii Negre, din cauza vantului puternic.Citeste si: Vreme instabila pentru urmatoarele zile in Dobrogea ...

- Astazi, in intervalul orar 08.00 21.00, manifestarea fenomenelor hidrometeorologice prognozate a generat efecte in 86 localitati din 27 judete AB, BC, BH, BT, BR, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HR, HD, IL, IS, IF, MS, NT, PH, SM, SB, SV, TR, TL, VL, VN si municipiul Bucuresti, unde s a intervenit pentru…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, luni, ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise. Constanța se afla pana la ora 20:00 sub avertizare cod galben de vant. Rafalele vor ajunge și la 65 de km/h. „Pe parcursul zilei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul…

- Toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise, luni, din cauza vantului puterni, potrivit news.ro. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise”, anunta, luni, Centrul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al PolitieiRomane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier. Potrivit sursei, este semnalata ceata care reduce vizibilitatea in…

- Nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri naționale cu circulația oprita ca urmare a condițiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier. Se circula in condiții de vizibilitate redusa in 4 județe. Manevrele in portul Constanța Sud-Agigea au fost sistate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Traficul pe DN 6 este complet oprit, marti seara, in judetul Olt, pentru repunerea pe pozitie a limitatorului de inaltime doborat in urma evenimentului rutier.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale…