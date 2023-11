Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Botosani a fost gasit, joi, mort in cimitirul din Vlasinesti. Barbatul si-a pus capat zilelor in ziua de Sfantul Andrei, pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe care o chema Andreea. Politistul in varsta de 47 de ani, sef de post la Stauceni, a fost gasit fara […]…

- Din cauza vantului puternic, manevrele au fost suspendate in toate porturile de la Marea Neagra. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Romane, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. „Se circula in…

- Ziua Sfantului Andrei este sarbatorita in tradiția creștin-ortodoxa pe 30 noiembrie, insa noaptea din ajunul acestei date este considerata ca fiind una dintre cele mai incarcate și puternice de peste an. Fie ca astazi alegem sa mai credem sau nu in strigoi sau descantece, tradițiile și obiceiurile din…

- Un cutremur de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seara, in zona Olteniei, din primele informații oferite de aplicațiile de alerta in caz de cutremure. ”In ziua de 10.11.2023, 19:48:21 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 15…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…

- Vot unanim in ședința PNL. Liberalii au decis sa mearga singuri la alegerile din 2024 și nu intr-o alianța cu PSD așa cum inițial lua in calcul conducerea PNL. PNL a ales vineri, la Sinaia, calea „prin noi insine” in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista proprie si sa nu faca alianta cu […]…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

- Un ucrainean s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins in Vama Giurgiu cand voia sa intre in Romania cu peste 20 de tone de substanțe inflamabile. Marfa, in valoare de 2,5 milioane de lei, a fost confiscata de polițiștii de frontiera romani. Ucraineanul, in varsta de 30 de ani, a vrut sa […] The…