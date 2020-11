Stiri pe aceeasi tema

- Viviana și George au fost invitați astazi, in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde au fost supuși unui test, pentru ca toata lumea sa vada cat de bine se cunosc, dupa cateva luni de relație. Una dintre intrebari a fost, ce ar face Viviana Sposub dacaea și George Burcea s-ar intalni cu un fost iubit…

- Deși are o relație de iubire de 20 de ani cu regizorul Șerban Puiu, Alexandra Velniciuc nu a ajuns in fața altarului și nici nu a nascut pana acum. Invitata in emisiunea Acces de Weekend de la Antena 1, vedeta a povestit despre motivul pentru care nu s-au intamplat aceste lucruri!

- O celebra vloggerița de peste Prut susține ca a fost țepuita de o vedeta TV. Simina Zanoaga, caci despre ea este vorba, ar fi incasat 3000 de euro fara șa iși respecte promisiunea facuta.

- "Nu am nici o relație și nici nu-mi doresc acest lucru. Incerc mereu sa ma detașez de oamenii rautacioși și rau intenționați. Daca va fi sa mai lucram impreuna la ceva proiecte, voi trata totul profesional și nimic mai mult", a declarat George Burcea pentru Click.ro. Vizavi de prietenul lui,…

- Despre Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, nu se știu prea multe. Celebra sa mama incearca sa il țina departe de viața publica, insa nu rateaza nicio ocazie de a-l lauda. Are și de ce. La 16 ani, el este un baiat model, iar Mihaela considera ca iși indeplinește cu succes indatoririle de parinte.

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- In urma cu doua zile, Alina Ceușan (26 de ani) a adus pe lume primul sau copil , un baiețel al carui nume este Rock Tisha. Fosta concurenta de la “Asia Express” a nascut prin cezariana un bebeluș perfect sanatos, iar acum inca se mai afla in spital cu copilul. Citește gratuit ediția de septembrie a…

- Prezentatoarea de la Pro TV și-a lasat parul mai lung, insa, de fiecare data, rezultatele nu au fost apreciate, iar acest lucru a facut-o sa revina la vechea coafura care a devenit un adevarat statement. “Da, am incercat sa-mi schimb coafura. L-am lasat și mai lung. Fiecare stilist pe care…