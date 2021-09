Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura pregatește scenariul roșu pentru București, in condițiile in care rata de incidența Covid este, miercuri, 3,3 la mie. Aceasta rata de incidența a fost anunțata in dimineața zilei de miercuri, 22 septembrie. Cu o zi inainte, marți, rata de incidența in București a fost 2,91 la mie. Miercuri…

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub 2/1.000, de vineri va intra in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru populatie. Deși infectarile explodeaza la Cluj, in weekend, aici a avut loc Untold,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța, joi, bilanțul furtunii de miercuri seara din București: 122 de copaci rupți, 17 stalpi avariați și 45 de autovehicule avariate. „Pana la ora 6.00 au fost 196 de intervenții ale echipelor de intervenție. Avem 122 de copaci care s-au rupt,…

- Avertisment de la specialiștii in sanatate publica. Țanțari purtatori ai virusului West Nile au fost descoperiți in București, dar primarul Capitalei anunța ca nu s-au inregistrat cazuri de infecții la oameni. Medicii atenționeaza ca 20% dintre persoanele care se imbolnavesc pot dezvolta forme grave.…

- Fostul ministru liberal al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca si-a depus candidatura pentru un nou mandat la sefia PNL Bucuresti, precizand ca obiective pe linie de partid "curatenie" in filiale si promovarea pe criterii de "meritocratie", iar ca proiect politic extern "legea Capitalei". "1 an…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ” weekend-ul curateniei” in care 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport.

- Vineri dimineața este aglomerație pe Centura capitalei, in localitațile limitrofe, dar și la intrarile in orașul București. Pe principalele drumuri din țara se circula fara probleme. Centrul...