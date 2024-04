Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, președintele Partidului Social Democrat (PSD) București, a subliniat importanța construirii unei echipe puternice bazate pe valori și credințe comune. In cadrul unei conferințe organizate pentru alegerile echipei de conducere a PSD Sector 2, Gabriela Firea a felicitat-o pe deputata Rodica…

- Un sondaj Insomar efectuat in perioada 29 Martie – 2 Aprilie 2024 vine cu date surprinzatoare in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Rezultatele acestui sondaj dezvaluie schimbari semnificative in increderea romanilor fața de liderii politici și in intențiile lor de vot pentru alegerile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a lansat atacuri impotriva lui Cristian Popescu Piedone și a lui Catalin Cirstoiu, candidați la alegerile locale din București. El nu a uitat nici de Gabriela Firea.„Vad ca in toate punctajele de partid ca se repeta asta despre cat de bun primar…

- Sunt imaginile surprinse astazi intr-o piața din Capitala. In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la masa primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: 8 gogoși cu zahar oferite de comercianții pieței. Ieri , scenariul…

- Liderul AUR, George Simion, a anunțat ca va participa la o conferința de presa comuna cu Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria municipiului București. Simion spune ca il intereseaza "susținerea reciproca pentru cei mai buni candidați" pentru Primaria și pentru Consiliul General al…

- Actuala alianta electorala va castiga alegerile si va avea minimum 17 europarlamentari, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, la o conferinta organizata dupa vizita de lucru efectuata pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra. „In ceea ce priveste votul politic, actuala alianta…

- Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, Alianța PSD-PNL ar obține 57% din voturi, la mare distanța fața de Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei, care ar lua doar 22% din totalul celor care au exprimat o intenție de vot.Pe de alta parte, la funcția de Primar General, rezultatele…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…