Vânătoare de petarde Polițiștii sunt cu ochii pe vanzatorii și deținatorii de petarde și artificii, toate comunele sunt luate la verificat Polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești au descoperit la o societate comerciala din localitatea Brezoaele mai multe articole pirotehnice care ar fi fost oferite spre comercializare. Polițiștii au indisponibilizat patru baterii din categoria F2, […] Articolul Vanatoare de petarde a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

