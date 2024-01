Stiri pe aceeasi tema

- Circulația camioanelor prin Punctul de control romanesc „Siret”, situat vizavi de Punctul de control ucrainean „Porubne”, a fost deblocata. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la canalul Telegram al Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei. Fermierii romani au intrerupt blocarea circulației…

- In data de 10 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret din județul Suceava s-a prezentat, pentru efectuarea formalitaților de control, pe sensul de ieșire din Romania, un ucrainean de 49 de ani la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor marca DAF și remorca cisterna, ambele avand…

- Un sofer ucrainean a fost prins de politistii de la Vama Siret cu 147.500 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 300.000 de euro ascunse intr-un TIR care transporta oficial croissante din Ucraina. Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- In data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, pentru efectuarea formalitaților de control, pe sensul de intrare in Romania, un cetațean roman, cu domiciliul pe raza județului Suceava. Barbatul in varsta de 49 de ani conducea…

- Un cetatean roman este cercetat dupa ce la intrarea in tara, prin PTF Siret, in masina acestuia au fost descoperite 48 recipiente din plastic cu substanțe toxice. In data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul PTF Siret au descoperit in microbuzul unui cetatean ucrainean, ascunse dupa bancheta din spate, petarde in valoare de 6.000 de lei pentru care nu a putut prezenta niciun document justificativ.Ieri, 1 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul…

- Politistii de frontiera suceveni au descoperit 240 de comprimate obtinute dintr-o ciuperca ce contine substante interzise, in bagajele unui sofer ucrainean, care conducea un microbuz pe ruta Ucraina – Spania, potrivit news.ro.Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat vineri, ca in Punctul de Trecere…