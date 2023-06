Vama Buzăului este cea de-a opta destinaţie ecoturistică a României ”Romania are o noua destinatie ecoturistica. Este vorba despre Vama Buzaului, localitate aflata la poalele muntilor Ciucas, care doar ce a obtinut recunoasterea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT)”, informeaza ministerul. Certificarea a fost acordata dupa verificarea indeplinirii, in teren, a celor 100 de criterii de eligibilitate, prevazute in Strategia Nationala de Dezvoltare a Ecoturismului (2019-2029). Verificarile au fost efectuate de catre comisia formata din specialisti ai MEAT, ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

