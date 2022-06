Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical! Daca pana acum luna iunie a fost capricioasa și a adus furtuni de vara și ploi puternice, spre sfarșitul primei luni de vara se pare ca temperaturile incep sa creasca brusc. Un val de aer african se indreapta spre partea de sud și sud-est a Europei și strabate Romania, aducand…

- Un val de canicula va lovi saptamana aceasta Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta toata…

- Se anunța zile caniculare in Romania. Meteorologii ANM au anunțat ca o masa de aer cald lovește Romania incepand de vineri. Totodata, instabilitatea atmosferica va fi prezenta in mai multe zone din țara.

- Caldura aproape caniculara in Franta in aceasta perioada Foto: Arhiva. Vestul Europei, cu precadere Spania si Franta, traverseaza o primavara torida, cu seceta pronuntata si temperaturi care depasesc 31 grade Celsius pe suprafete extinse. Meteorologii spun ca asemenea calduri nu au mai fost…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Vremea se racește in acest weekend, iar temperaturile ajung chiar și pana la 1 grad, arata prognoza meteo publicata de ANM. ANM anunța ca sambata vor exista ploi, un cer noros, dar și ninsori in centru și in nordul țarii, dar și in regiunile de vest. Pe de alta parte, in restul Romaniei, temperaturile…