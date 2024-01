Stiri pe aceeasi tema

- Noi alerte de la meteorologi. Un ciclon polar se indreapta spre Romania. Va fi ger, chiar și minus 15 grade Celsius in depresiuni. Vremea se va raci brusc incepand de duminica, mai intai in jumatatea nordica. Valul de aer polar va aduce vant puternic și viscol la munte, dar și ninsori puternice. Va…

- Un ciclon polar va lovi Romania in urmatoarele zile, astfel ca diferentele de temperaturi vor fi uriase. Astfel, de la o temperatura de aproximativ 15-16 grade Celsius in zona Moldovei, in zilele urmatoare temperaturile nu vor depasi -8 grade Celsius.

- Vremea extrem de rece a provocat perturbari in Finlanda, Suedia și Norvegia, unde zapada a ingreunat traficul și cursele cu liniile de feribot au fost suspendate. S-au inregistrat chiar și -43 de grade Celsius in nordul continentului european. Fenomenele extreme i-au alarmat pe oameni. „Cea mai scazuta…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca un val de aer polar va intra in Romania, iar incepand din 8 ianuarie temperaturile vor deveni preponderent negative. Vom avea temperaturi de minus 15 grade in anumite zone, iar in sudul țarii se anunța ninsori.„Saptamana va comporta un proces de racire caracteristic…

- In ultimii ani, o boala infecțioasa mortala afecteaza cerbii și elanii din mai multe țari: SUA, Canada, dar și din Europa. Este vorba despre boala ”cerbului zombi”, oamenii de știința temandu-se ca s-ar putea raspandi la oameni. Pentru prima data un caz de boala cerbului zombie a fost detectat in parcul…

- „Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru ca sambata și duminica din nou sa consemnam o scadere semnificativa, o racire semnificativa cu doar 2 pana la 9 grade Celsius la nivelul maximelor, iar duminica chiar maxime mai coborate, de -5 pana la 5 grade…

- Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Magurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arata datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scazute minime au fost la […]

- Vreme de vara se anunța și duminica, 15 octombrie, cu maxime care ating 29 grade Celsius in Muntenia. De luni, un val de aer polar incepe sa iși faca simțita prezența in Romania. Sunt așteptate ploi, lapovița și ninsori, iar temperaturile vor fi mai scazute cu 10-12 grade.