Evolutia cazurilor noi pare sa confirme predictia – numarul acestora a crescut continuu in aceasta saptamana. Astazi au fost raportate aproape 1.500 – cele mai multe din 3 decembrie pana acum. Si rata de pozitivare a crescut in ultimele 3 zile, ajungand la 3,8 la suta. Intre timp interesul pentru vaccinare nu este prea mare. […] Articolul Valul 5 al pandemiei de covid va ajunge in tara noastra in... Source