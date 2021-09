Valul 4 e violent! Nici specialiștii nu se așteptau la așa ceva Bilanțul COVID-19 de astazi aduce recordul absolut de infectari pe teritoriul țarii noastre. Vorbim despre 11.049 de cazuri, 208 de decese asociate infectarii cu SARS-CoV-2, 1267 de persoane la ATI și 25.282 de teste RT-PCR (12.250 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.032 la cerere) și 48.100 de teste rapide antigenice. Presiunea pe spitale crește, mai ales pe secțiile de Terapie intensiva. Dupa Spitalul Județean Ilfov și Malaxa și Sfantul Ion vor deveni spitale exclusiv COVID. In tot acest timp, acoperirea vaccinala impotriva noului coronavirus la nivel national este de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

