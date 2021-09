Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre persoanele internate acum in spital din cauza infecției cu SARS-CoV-2 sunt persoane mult mai tinere decat erau in valurile precedente, susține expertul in sanatate publica Emilian Imbri. Potrivit medicului, secțiile de Terapie Intensiva sunt pline de bolnavi pentru ca tinerii se tem…

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid 19 din Romania sunt aproape pline. Doar doua paturi mai sunt libere in spitalele din București, relateaza Mediafax. In prezent, in spitalele din Romania mai sunt libere zeci de paturi ATI COVID. Dintre acestea, o parte este pentru copii,…

- Gravitatea cazurilor conteaza in valul patru al pandemiei de CoVID-19 SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Peste 8.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, din care peste 5.500 cu prima doza, a anuntat Comitetul National de…

- Anunțul șefului DSU, Raed Arafat, cum vor funcționa spitalele din Romania in VALUL 4 al pandemiei COVID 19 Anunțul șefului DSU, Raed Arafat, cum vor funcționa spitalele din Romania in VALUL 4 al pandemiei COVID 19 Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat faptul ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- ”Nu ma bazez pe ceva științific, cred insa ca și in cazul variantei Delta, la fel ca Sars-Cov-2 și toata familia corona, organismul se obișnuiește cu acest virus și nu mai facem forme severe. Eu nu cred ca vor mai fi spitale copleșite”, a raspuns medicul, intrebat despre valul patru al pandemiei. Medicul…

- Azi au fost evaluate capacitațile de preluare a pacienților precum și nevoile fiecarei unitați sanitare in parte, urmand ca acestea sa fie rezolvate pana pe 15 septembrie. Deși incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul județului Buzau este la acest moment de 0,01 la mie, cu doar trei cazuri noi in…