- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat in luna septembrie tranzactii cu actiuni ale companiilor listate de peste jumatate de miliard de euro, in crestere cu peste 260% atat fata de luna august din 2020, cat si fata de septembrie anul trecut, cand a fost publicata decizia FTSE Russell privind promovarea…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- A doua serie din acest an de titluri de stat pentru populatie in lei si titluri de stat denominate in euro, va fi disponibila la vanzare, prin BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR si BRD, incepand din 9 noiembrie, a anuntat Ministerul Finantelor. Acestea vor fi listate automat la…

- Finanțele lanseaza a doua serie de titluri de stat pentru populație, in lei și in euro, listate la bursa. In vara, statul a atras o suma record de la cetațeni BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare, incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital din Romania, a facilitat cu succes finantari de peste jumatate de miliard de euro doar in primele opt luni ale acestui an. Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la BVB a…

- Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor Libra Internet Bank va crea pentru detinatorii de obligatiuni ceea ce foarte multa lume îsi doreste, si anume posibilitatea lichidizarii acestor investitii, a declarat, joi, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al…