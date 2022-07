Valoarea tichetelor de masă se va majora cu 50%. Ce ajutor vor primi pensionarii cu venituri de sub 2000 de lei Premierul Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. „De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectati de cresterile de preturi: 1) Valoarea tichetelor de masa va creste cu 50%, de la 20 la 30 de lei. 2) Pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

