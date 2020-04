Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an peste doua miliarde de euro din sumele utilizate de la bugetul de stat pentru platile directe in agricultura, dupa ce o transa de 91,7 milioane de euro a intrat vineri in contul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), deschis la Banca…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca a publicat, pe data de 20 martie 2020, pe site-ul sau oficial, ajutoarele care le vor fi acordate apicultorilor in perioada 2020-2022. Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului Național Apicol se afla in consultare publica timp de 10 zile. Potrivit…

- Apicultorii ar putea primi in urmatorii trei ani 150,62 milioane lei prin Programul national apicol pentru perioada 2020-2022, din care in acest an 50,2 milioane lei, potrivit unui proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit news.ro.”Valoarea…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca a propus ca sesiunea de depunere a cererilor de finantare din cadrul Submasurii 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", din cadrul PNDR 2014-2020, sa fie lansata la sfarsitul lunii aprilie 2020, potrivit unui comunicat remis,…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2020 un sprijin financiar de 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca sesiunea de depunere de proiecte pentru sprijinul acordat tinerilor fermieri din Romania va fi lansata la sfarșitul lunii aprilie 2020, iar suma totala alocata este de peste 42 de milioane de euro, doar pentru tinerii fermieri. Proiectele se vor depune la Agenția…