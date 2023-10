Mecanismul de calculare pentru valoarea punctului amenda se va modifica, potrivit unui proiect de ordonanța pus recent in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). MAI propune ca valoarea punctului amenda sa reprezinte doar 5% din salariul minim brut, nu 10%, ca in prezent. Chiar daca vorbim despre o scadere procentuala, valoarea in bani a punctului amenda ar crește la 165 de lei, deoarece s-ar renunța la plafonarea anuala a valorii punctului-amenda la 145 de lei. Schimbarile ce vizeaza modul de calcul al valorii unui punct de amenda sunt propuse “in vederea evitarii practicii…