Valoarea IPO de pe bursele europene a atins cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu Listarile de actiuni la bursele din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, inregistrand o scadere considerabila in al doilea trimestru din 2022 fata de aceeasi perioada a anului trecut, de aproximativ 80% in ceea ce priveste numarul de oferte publice initiale (IPO), arata raportul PwC IPO Watch Europe Q2 2022. Potrivit raportului, numarul de IPO a scazut de la 142 in trimestrul doi din 2021 la 29 in trimestrul doi al acestui an. De asemenea, a avut loc o contractie de circa 91% in ceea ce priveste totalul veniturilor brute din IPO de la 23,1 miliarde euro in T2 2021 la 2,1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

