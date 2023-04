Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Tinu este un tatic tare grijuliu. Cum se descurca politicianul atunci cand vine vorba de creșterea copilului sau. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Dovada clara ca este un parinte implicat și atent.

- Nicolae Cristescu nu se uita la bani atunci cand iese la cumparaturi alaturi de soția lui, femeia in brațele caruia și-a gasit adevarata fericire. Cum o rasfața fostul acționar de la Rapid pe aleasa inimii lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Dragostea pentru o romanca s-a resimțit puternic in buzunarul unui italian, care a pierdut 600.000 de euro. Cazul a ajuns in instanța. Cazul romancei care și-a insușit peste 600.000 de mii de euro, bani primiți de la un italian pentru construirea unui centru SPA in județul Gorj a ajuns in atenția procurorilor…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Ovidiu Lipan Țandarica radiaza de fericire atunci cand este in preajma iubitei uit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins in ipostaze rare. Cum o rasfața celebrul baterist pe…

- Unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, Bogdan Socol a murit la varsta de 42 de ani, inecat in apele inghețate ale unui lac, in timpul unui antrenament. Cunoscutul comentator sportiv a inotat in apa rece, dupa care a intrat sub stratul de gheața, unde a ramas blocat. Din nefericire,…

- Am aflat care este orașul din Europa care a fost desemnat „destinația culinara a anului”. Este foarte iubit de romani, iar gurmazii trebuie sa știe ca pot gasi mancare rafinata la doar o ora și jumatate de Romania. Așadar, unde este situat acest oraș. Care este orașul din Europa unde se mananca cel…

- Ede Sztupi, unul dintre cei mai in varsta bikeri din Romania, a incetat din viața. Povestea barbatului din Cugir, indragostit de motociclete din copilarie Ede Sztupi, unul dintre cei mai in varsta biker din Romania, a incetat din viața. Peste șase decenii in șaua motocicletei. Mesajul motociliștilor…

- Mihai Gainușa este atent la calitate, dar și la reduceri! Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele prezentatorului TV și au surprins imagini de la cumparaturi intr-un mall din Capitala. Iata cat de pretențios este Mihai Gainușa in alegerea produselor!