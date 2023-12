Valeriu Iftime s-a prabusit emotional dupa esecul cu Dinamo. Patronul lui FC Botosani a anuntat ca va lua masuri radicale dupa infrangerea din etapa a 20-a a Ligii 1. Mihai Ciobanu, antrenorul moldovenilor, va fi demis. Pleaca si Andrei Patache. „Daca ne bate Dinamo, gata, inchidem, tragem obloanele!„, anuntase finantatorul ultimei clasate. Echipa lui a […] The post Valeriu Iftime s-a prabusit emotional dupa esecul cu Dinamo, care anuntase ca il va forta sa „traga obloanele”: „Suntem jalnici!” appeared first on Antena Sport .